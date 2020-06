Shell spelbreker op kwartaalfeestje AEX

De AEX-index eindigde 0,1% lager op 559,73 punten. Daarmee boekte beursgraadmeter een prachtige kwartaalwinst van 15,8%. De AMX dikte 0,5% aan op 751,14 punten.

Elders in Europa was er ook weinig beweging. De beurs in Parijs daalde 0,2%. De graadmeter in Frankfurt won 0,2%

Een sterke opleving van het vertrouwen bij Amerikaanse consumenten gaf in de late middaghandel steun aan het sentiment. Het vertrouwen steeg ook duidelijk harder dan werd voorzien.

Een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het ergste van de coronapandemie nog moet komen, zorgde bij de start nog voor terughoudendheid. De goedkeuring van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong in het Chinese parlement wakkerde daarnaast de vrees aan voor het oplaaien van de handelsspanningen tussen Amerika en China. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat er zeker een risico bestaat dat China met het voortzetten van zijn beleid in Hongkong weer gaat botsen met Amerika dat ook al zijn handen vol heeft met het in toom houden van het coronavirus. „Zo worden in Arizona weer horecabedrijven gesloten.”

Nijkamp wijst er op dat vooral het nieuw cijferseizoen dat halverwege juli van start gaat van groot belang is voor het sentiment in de komende maanden. „Er is een grote discrepantie ontstaan tussen de koersen en de bedrijfswinsten. Zo wordt in Amerika over het tweede kwartaal een daling van de winstgevendheid bij bedrijven in de S&P 500 voorzien met 43%. De resultaten van Amerikaanse banken kunnen daarbij al een goede indicatie geven vooral bij de hoogte van de stroppenpotten. We houden er rekening mee dat er na de goede gang van zaken in het tweede kwartaal een dip in het verschiet kan liggen.”

Bij Nijkamp zijn technologiewaarden favoriet in de tweede helft van het jaar. „Zeker als er een tweede coronagolf komt, is het aan te raden om technologiefondsen vast te houden. Daarnaast is Shell dat in het eerste half jaar hard geraakt werd mede door het snijden in het dividend kandidaat om te gaan herstellen in de verwachting dat de vraag naar olie zal gaan stijgen vooral door een toenemende gebruik van auto’s.”

Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, is er na de zeer turbulente eerste zes maanden van 2020 reden om met een positieve blik naar aandelenmarkten in het komende half jaar te kijken. „De verwachting dat de rente ook in de VS nog lange tijd zeer laag blijft, geeft steun aan de koersen. Daarom zag je vooral groei-aandelen het de laatste tijd goed doen. Mijn voorkeur gaat vooral uit naar technologiefondsen mede vanwege de aanhoudende sterke vraag naar clouddiensten en naar bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg. De onberekenbaarheid van president Trump richting de verkiezingen is wel een risicofactor, maar voor de lange termijn heeft dat waarschijnlijk nauwelijks gevolgen voor het beursklimaat.”

In de AEX dook Royal Dutch Shell 3,1% omlaag na de waarschuwing dat er in het tweede kwartaal veel minder olie en gas is verkocht in het tweede kwartaal. Het energieconcern schrijft door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie tussen de $15 en 22 miljard af op de waarde van zijn bezittingen. Versteeg benadrukt dat Shell ondanks de forse opleving in de voorbije maanden nog steeds flink last heeft van de relatief lage olieprijzen. „Een olieprijs van boven de $60 per vat is ook niet meer te verwachten doordat de oliemarkt fundamenteel is veranderd met de opkomst van Amerikaanse schalieolie die ook steeds goedkoper kan worden geproduceerd.”

Bankaandelen deden een stap terug na de opleving van een dag eerder. ABN koerste 1,9% lager, terwijl ING 1% moest afstaan. Unilever zat ook in de achterhoede terecht met een verlies van 1,2%.

Relx gleed 1% weg. De informatieleverancier kreeg een adviesverlaging van Exane BNP Paribas voor de kiezen naar ’underperform’. De vermogensbeheerder verlaagde ook het koersdoel voor het aandeel Relx van €21 naar €18,05.

Prosus kreeg er 4,1% bij na goed ontvangen resultaten. De techinvesteerder behaalde in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar een hogere winst en omzet. Topman Bob van Dijk verklaarde er vertrouwen in te hebben dat Prosus goed uit de coronacrisis zal komen en dat waarschijnlijk zal worden geprofiteerd van de verder toenemende ecommerce in de wereld.

Koploper ASMI deed ook goede zaken met een plus van 5,9% bij een recordstand van €137,55 gesteund door de meevallende prognoses van de Amerikaanse chipbedrijven Micron en Xilinx. Zij gaven aan dat de vraag naar chips herstel laat zien. Zorgtechnologieconcern Philips werd 1,5% meer waard.

In de AMX maakte koploper PostNL een koerssprong van 8,6% naar €1,89. ING verhoogde haar koersdoel voor het aandeel van €2,75 naar €3,25 bij een ongewijzigd koopadvies. Chiptoeleverancier Besi mocht 4,4% bijschrijven.

Basic-Fit zat zat in de lift met een vooruitgang van 3,8% nadat Morgan Stanley de fitnessketen op de kooplijst heeft gezet, inclusief een koersdoel van €30. Volgens de zakenbank zullen de inkomsten van sportschoolketen sneller herstellen naar het niveau van voor de coronacrisis dan bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast is Morgan Stanley te spreken over de schaalgrootte van Basic-Fit, zijn netwerk van sportscholen op goede locaties, lage kosten en een solide liquiditeitspositie.

BAM belandde met een koersval van 4,1% onderaan. Het bouwconcern is tot een schikking gekomen met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in 2009. Daarbij stortte destijds het stadsarchief in. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van €40 miljoen als buitengewone last nemen. Analisten van KBC Securities spraken van „een negatieve verrassing”.

Air France KLM leverde 2,5% in. Dochterbedrijf Air France zou tot en met 2022 meer dan 7500 banen willen schrappen.

Geven goud en bitcoin bescherming in grillige beurstijden? Kijk donderdag naar het DFT Seminar.