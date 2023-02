Premium Het beste van De Telegraaf

Makro opent webwinkel voor particulieren: ’Uitdagend project’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Binnenkort ook te zien in de woonwijk, de bezorgdienst van Makro. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Makro lanceert dinsdag een horecawebshop met 3000 niet-levensmiddelen. Het is de bedoeling daar deze zomer 25.000 van te maken. Opmerkelijk, want deze webshop is voor iedereen toegankelijk. Zo wordt de horecagrossier een winkel voor particulieren.