Oliecrash: kan Shell zijn topdividend nog garanderen? 8 vragen

Royal Dutch Shell A 11.288 5.73 %

Utrecht - Oliebedrijf Shell verloor twee derde van zijn beurswaarde dit jaar. Shell is ook niet meer het grootste bedrijf op de beurs, Unilever haalt De Olies in. Analist en consultant Cyril Widdershoven waarschuwt: „Wat topman Van Beurden nu ook gaat doen, elke keus is niet goed voor de aandeelhouders.” En „Corona kan wel eens de eerste nagel aan de doodskist zijn voor grote internationale oliebedrijven.”