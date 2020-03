'Damrak zet zich schrap voor koersduikeling'

Alle ogen zijn gericht op de oliemarkt, waar de olieprijzen een historische val laten zien. Het belangrijke olieland Saudi-Arabië besloot flink meer te gaan produceren en de prijzen omlaag te gooien nadat het oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord wisten te komen over het beperken van de olieproductie. Ook staan de olieprijzen onder druk door de zorgen over de negatieve impact van het coronavirus op de economie. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 27 procent minder op 30,08 dollar en Brent werd 25 procent goedkoper op 33,85 dollar.

De Aziatische beurzen kregen maandag harde klappen. De Nikkei in Tokio eindigde ruim 5 procent lager na een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie. Ook bleek dat de Chinese export in de eerste twee maanden van dit jaar sterk is gedaald door de negatieve impact van het coronavirus. De All Ordinaries in Sydney sloot de dag af met een koersval van meer dan 7 procent.

Pharming

Op het Damrak kwam Corbion nog met jaarcijfers. Het speciaalchemiebedrijf wist zijn resultaten afgelopen jaar stevig op te krikken, mede dankzij een sterk vierde kwartaal. In een strategie-update kondigde de onderneming aan de investeringen in belangrijke groeisegmenten zoals natuurlijke voedselconservering en melkzuur op te zullen voeren. Tegelijkertijd zal de grootte van de ondernemingsportfolio worden gereduceerd.

Biotechnologiebedrijf Pharming liet weten nu ook van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring te hebben gekregen voor het toevoegen van de nieuwe productiefaciliteit voor zijn middel Ruconest. Met deze toevoeging kan Pharming naar eigen zeggen de verkopen op alle markten blijven uitbreiden. Met Ruconest wordt onder meer erfelijk angio-oedeem behandeld.

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector blijft ook in de schijnwerpers staan. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa overweegt steun te vragen van de overheid om zo de financiële impact van het coronavirus te helpen verzachten. Het bedrijf bekijkt nu of werktijdverkorting kan worden ingevoerd voor personeel om zo ontslagen te voorkomen. De overheid compenseert dan deels het weggevallen loon van werknemers.

De euro was 1,1405 dollar waard tegen 1,1308 dollar op vrijdag.