’CVC verkiest miljardenbeursgang in Amsterdam boven Londen’

Dat schrijft de Britse zakenkrant Finacial Times op basis van betrokken bronnen. De notering van CVC - bekend van deals als de aankoop van het theebedrijf van Unilever en de miljarden die het stak in de Formule 1 en de hoogste Spaanse voetbalcompetie La Liga - aan de Amsterdamse beurs moet maar liefst €25 miljard opleveren voor zijn volgende private equityfonds.

De keuze voor Amsterdam boven Londen, waar het bedrijf zijn wortels heeft, is een harde klap in het gezicht van de Britten. Sinds CVC in 1993 ontsproot uit de private equitydivisie van Citigroup heeft het het een belangrijke aanwezigheid gehad in Londen.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds het vertrek uit de Europese Unie moeite om succesvolle beursnoteringen aan te trekken. Het werkt wel aan hervormingen om zijn positie te verbeteren.

Vorig jaar haalde private equitygroep Bridgepoint £300 miljoen op tijdens een beursgang in Londen. Als de plannen van CVC doorgaan, zou die de eerste grote private equityfirma worden die als echte kaskraker van miljarden op de beurs noteert. De groep werd vorig jaar nog gewaardeerd op €15 miljard.

Overigen zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen over de beursgang. Volgens de bronnen in Financial Times hangt veel af van de ontwikkelingen in de Oekraïne en de impact van die oorlog op de markten.