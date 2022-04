Premium Het beste van De Telegraaf

Betaalbare woning van Hugo de Jonge wordt ’kippenhok’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Rotterdam - De betaalbare woningen van bouwminister Hugo de Jonge zullen kleine ’kippenhokjes’ in flats in steden zijn. Dat is de verwachting van topman Bart van Breukelen van bouwconcern TBI, één van de grootste bouwers van ons land. Door de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen zit het concern weer in een ‘crisismodus’, ondanks de mooie cijfers.