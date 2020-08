De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) eist van KLM-topman Pieter Elbers dat hij openlijk voor zijn cockpit-personeel gaat staan. ’De KLM-directie laat geen tegengeluid horen’, zo schrijft de VNV in een brief aan de directie in de diepste crisis uit het bestaan van de luchtvaartmaatschappij.