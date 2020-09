Adyen zakt op verdeelde beurs

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 547,5 punten. De AMX steeg 0,5% naar 805,2 punten. De koersenborden in Londen (-0,2%), Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-0,6%) kleurden rood.

Elders stonden de aandelenmarkten eveneens onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,5% lager. Volgens de Chinese overheid is de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in september toegenomen. Ook uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie deze maand verder is gegroeid. De groei viel wel iets lager uit dan in augustus.

De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond 0,3% tot 0,5% in het rood. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,7% tot 0,9% in de min. Het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden verliep ongekend hard en chaotisch. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden, maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

In de AEX was DSM de grootste stijger met een plus van 3,7%. Het speciaalchemieconcern kondigde aan een groot deel van de materialentak te verkopen aan Covestro voor €1,6 miljard.

Unibail werd 2,3% meer waard. Het winkelvastgoedfonds krabbelde daarmee op na de koerstik van 5,4% op dinsdag.

Royal Dutch Shell mocht 0,8% bijschrijven. Het olie- en gasconcern kondigde vanochtend aan tussen de 7000 en 9000 banen te schrappen. De ingreep moet leiden tot kostenbesparingen van $2 miljard tot $2,5 miljard in 2022. Techinvesteerder Prosus (+1,4%) gaf eveneens steun aan de AEX.

Betalingsdienstverlener Adyen (-2,7%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 2,6% in.

In de AMX won BAM 5,5%. Het bouwconcern gaat vrijwel zeker ruim duizend banen schrappen. De bouwer verwacht dat het reorganisatieprogramma zal zorgen voor kostenbesparingen van €100 miljoen per jaar. De ingreep is volgens de bouwer nodig vanwege de coronacrisis en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar.

Corbion (+0,9%) liet weten voor $170 miljoen aan schuldpapier te hebben uitgegeven aan vijf institutionele beleggers. De opbrengst wordt aangewend voor het aflossen van leningen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Apothekerstoeleverancier Fagron (-1,6%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Chiptoeleverancier Besi liet 1,2% liggen.

Smallcapfonds Ajax (-2,3%) kwam dinsdag na de slotbel met resultaten. De beursgenoteerde voetbalclub boekte afgelopen seizoen €20,7 miljoen winst. Dat was een stuk minder dan een jaar eerder, toen de club mede dankzij de goede resultaten in de Champions League bijna €52 miljoen winst behaalde.

Het lokaal genoteerde Kiadis Pharma (-6,4%) opende de boeken. Het biotechnologiebedrijf leed in de eerste jaarhelft een kleiner verlies dan een jaar terug, geholpen door lagere operationele kosten. De kaspositie van Kiadis stond eind juni op €19,8 miljoen.

