Kopers duwen AEX boven 550 punten

Een uur voor sluiting stond de AEX-index 0,4% hoger op 551,2 punten. De AMX steeg 0,7% naar 806,7 punten, smallcapindex AScX won 1,1%.

De koersenborden in Londen (+0,1%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,2%) toonden gemengd gemoed.

Chinese cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in september gaven steun. Ook uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie deze maand verder is gegroeid.

De Dow Jones-index steeg na opening 0,8%, de S&P500 met 0,5% en techbeurs Nasdaq haalde 0,3% winst binnen.

Het ADP-banencijfer pakte beter uit dan verwacht. Er kwam bovendien zicht op het langverwachte steunpakket in Washington.

Minister van Financiën Mnuchin meldde met Democraten tot een overeenkomst over een groot steunpakket te kunnen komen, naast al de ondersteuning vanuit de Federal Reserve.

’Biden licht voor’

Het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden verliep ongekend hard en chaotisch. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden, maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

Biden kwam licht beter uit de felle strijd naar voren, constateert econoom Corne van Zeijl (Actiam) kijkend naar sites die gokjes op de uitslag bijhielden. „Biden werd, anders dan verwacht, niet weggevaagd als zwakke kandidaat. Trump kon minder vaak zijn punt maken. Het is natuurlijk nog maar het begin”, zegt hij.

„Het debat heeft niet tot grote bewegingen op de financiële markten geleid”, zo overziet handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de handelsschermen.

De volumes bleven gering. „Beleggers zoeken naar nieuwe impulsen. Het optimisme afgelopen dagen wordt vastgehouden na de teruggang van vorige week, en dat ondanks nieuwe maatregelen om corona te beteugelen”, zegt Bonsee van ABN Amro.

„We zitten in derde kwartaal met veel bedrijven die in lijn met wat analisten hadden verwacht goed presteerden, en het soms beter deden. Het is allemaal iets positiever richting de presentatie van kwartaalcijferresultaten”, aldus de handelaar.

Een belangrijke indicator bleef de olieprijs. Na 5% daling gisteren zakte Brent eerst om ’s middag naar kleine winst te gaan bij $41,60 per vat.

De euro noteerde nog 0,1% lager bij $1,172.

In de AEX bleef DSM de grootste stijger met een plus van 4,6%. Het speciaalchemieconcern kondigde aan een groot deel van de materialentak te verkopen aan Covestro voor €1,6 miljard.

Royal Dutch Shell moest 0,2% afschrijven. Het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern kondigde vanochtend aan tussen de 7000 en 9000 banen te schrappen. De ingreep moet leiden tot kostenbesparingen van $2 miljard tot $2,5 miljard in 2022. Sectorgenoot ConocoPhilips waarschuwde later voor fors lagere volumes.

Financials ABN Amro (+2,2%), Aegon (+2,1%), ASR (+1,4%)

Zwaargewicht Unilever stuwde met 0,4%.

Techinvesteerder Prosus (+1,1%) gaf eveneens steun aan de AEX.

Betalingsdienstverlener Adyen (-1,4%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het kreeg een adviesverlaging van kopen naar neutraal van Bank of America. Eerder kwam Goldman Sachs met een koersdoelverhoging van $1700 naar $1825, met een onveranderde koopaanbeveling. De zakenbanklooft Adyens „superieure technologische platform.” Dinsdag hield Adyen een beleggersdag.

Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 1,8% in.

Unibail steeg 3%, na de koerstik van 5,4% op dinsdag.

In de AMX zag BAM de winst teruglopen van 5,5% naar 2,2%. Het bouwconcern gaat vrijwel zeker ruim duizend banen schrappen. De bouwer verwacht dat het reorganisatieprogramma zal zorgen voor kostenbesparingen van €100 miljoen per jaar. De ingreep is volgens de bouwer nodig vanwege de coronacrisis en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar.

Corbion (+0,9%) liet weten voor $170 miljoen aan schuldpapier te hebben uitgegeven aan vijf institutionele beleggers. De opbrengst wordt aangewend voor het aflossen van leningen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Apothekerstoeleverancier Fagron (-1,6%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Chiptoeleverancier Besi liet 1,2% liggen.

Vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en Wereldhave dreven op het sentiment ruim 6% hoger.

Smallcapfonds Ajax (-3,4%) kwam dinsdag na de slotbel met resultaten. De beursgenoteerde voetbalclub boekte afgelopen seizoen €20,7 miljoen winst. Dat was een stuk minder dan een jaar eerder, toen de club mede dankzij de goede resultaten in de Champions League bijna €52 miljoen winst behaalde.

Het lokaal genoteerde Kiadis Pharma (-4,8%) opende de boeken. Het biotechnologiebedrijf leed in de eerste jaarhelft een kleiner verlies dan een jaar terug, geholpen door lagere operationele kosten. De kaspositie van Kiadis stond eind juni op €19,8 miljoen.

