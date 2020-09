’Shell en BAM in schijnwerpers op lagere beurs’

De markten verwerken tevens het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden, dat ongekend hard en chaotisch is verlopen. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

Volgens de Chinese overheid is de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in september verder toegenomen. Ook uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie deze maand verder is gegroeid. De groei viel wel iets lager uit dan in augustus. In Japan steeg de industriële productie in augustus iets harder dan verwacht. De winkelverkopen in het land namen daarentegen vorige maand opnieuw af.

Olie- en gasconcern Shell kondigde aan tussen de 7000 en 9000 banen te schrappen tot eind 2022. De ingreep moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar in 2022. BAM verwacht dat het reorganisatieprogramma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar. De ingreep is volgens de bouwer nodig vanwege de coronacrisis en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar. Hoeveel banen er precies verloren gaan, is nog niet bekend. Maar waarschijnlijk gaat het concernbreed om honderden banen. In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers.

Speciaalchemiebedrijf DSM kondigde aan de Resins & Functional Materials-tak te verkopen aan Covestro voor 1,6 miljard euro. Corbion liet weten voor 170 miljoen dollar aan schuldpapier te hebben uitgegeven aan vijf institutionele beleggers. De opbrengst wordt aangewend voor het aflossen van leningen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Kiadis Pharma opende de boeken. De biotechnoloog leed in de eerste jaarhelft een kleiner verlies dan een jaar terug, geholpen door lagere operationele kosten. De kaspositie van Kiadis stond eind juni op 19,8 miljoen euro. Ajax kwam dinsdag na de slotbel al met resultaten. De beursgenoteerde voetbalclub boekte afgelopen seizoen 20,7 miljoen euro winst. Dat was een stuk minder dan een jaar eerder, toen de club mede dankzij de goede resultaten in de Champions League bijna 52 miljoen euro winst maakte.

De euro was 1,1732 dollar waard, tegenover 1,1721 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 38,88 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 40,56 dollar per vat.