Elon Musk haalt Jeff Bezos in als allerrijkste op aarde

Dat blijkt uit de Bloomberg billionaire index. Musk kreeg er in het afgelopen jaar maar liefst $28,8 miljard bij. Omdat Bezos juist $277 miljoen verloor, moet hij zijn plek op de ranglijst nu afstaan.

Ter vergelijking: het bbp van Nederland (alles wat burgers en bedrijven samen verdienen) was in 2019 €812 miljard: dat is met de koersen van nu zo’n $984 miljard.

Fransman

Microsoft-oprichter Bill Gates staat op de derde plek, met een vermogen van $136 miljard. Daarna volgt de eerste niet-Amerikaan, Fransman Bernard Arnault die met zijn Louis Vuitton Moët Hennessy $117 miljard bij elkaar harkte.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg volgt op plek vijf, met nét geen 100 miljard dollar: $99,4.

De eerste vrouw staat pas op plek 13 en ze is geen selfmade-miljardair, maar een erfgename. Francoise Bettencourt Meyers, haar familie is eigenaar van het bedrijf L’Oréal, bezit $76,4 miljard.

De eerste Nederlander is erfgename Charlene de Carvalho-Heineken met een geschat vermogen van $15,8 miljard.