Column: is fietsen nu echt zoveel gevaarlijker geworden?

Wielrennen

Bizarre moordzaak overschaduwt Nederlands succes Ivar Slik in beestachtige gravelkoers

Ivar Slik is zaterdag in de Amerikaanse staat Kansas aan de haal gegaan met de overwinning in Unbound, de moeder aller gravelraces, ook wel bekend onder de oude naam Dirty Kanza. Na 320 kilometer ploeteren over onverharde (en dit keer ook) kletsnatte wegen bleek de 29-jarige Noord-Hollander de sterk...