Oliereus BP ziet enorme winstdaling, inkoop eigen aandelen blijft achter bij Shell

Netto is het driemaands resultaat $2,59 miljard, tegen $8,45 miljard het jaar ervoor. Het aangepaste bedrijfsresultaat dat BP dinsdag voorbeurs meldt was met $5,61 miljard 69% minder dan een jaar eerder. Maar ook een schaduw van wat analisten vooraf berekenden ($6,87 miljard).

De gasproductie was 28% lager dan in de recordmaanden in het jaar ervoor, de oliewinning (-53%) bleef ook achter bij wat analisten van zakenbanken becijferden voor het Britse concern met een grote raffinaderij op de Maasvlakte.

Inkoop aandelen

BP beperkte afgelopen maanden de inkoop van eigen aandelen, maar voert die nu met $1,5 miljard op, meldt BP-topman Bernard Looney dinsdag. Hij zegt ondanks de dalende winst het dividend met 10% te verhogen. De inkoop van eigen aandelen is meer dan waarop was gerekend. „Dit weerspiegelt het vertrouwen in onze prestaties en de vooruitzichten voor de goede kasstroom”, aldus de Brit.

Maar dat gaat gepaard met een verhoging van de schuld met $2 miljard tot $23,7 miljard.

Met de inkoop van eigen aandelen volgt Looney Shell, TotalEnergies, ExxonMobil en Chevron die door afkoelende marktprijzen voor hun producten aanzienlijk minder omzet boekten. Shell verhoogde die inkoop van eigen aandelen afgelopen kwartaal met nog eens $3 miljard.

Druk op gasprijs

De prijs van Noordzee-olie is in het afgelopen halfjaar met ruim 6% gestegen. Brentolie kost dinsdag $84,23 per vat van 159 liter. Looney zegt voor dit najaar een aanhoudend hoge marktprijs te verwachten nu oliekartel OPEC en partners de productie beperken. Dat betekent hoge prijzen aan de pomp.

De gasprijs kan volgens Looney gaan dalen, nu Europa zijn gasvoorraden waarschijnlijk eerder dan ingeschat voor komende winter gevuld krijgt. Maar ,,we zijn nog niet uit de problemen”, voegde hij in een toelichting op de cijfers toe.

BP’s productiecapaciteit krijgt groen licht. Het moederland gaat honderden nieuwe olie- en gasvergunningen verlenen voor winning op de Noordzee, zo meldt het kabinet maandag. De Britse regering noemt het van ’vitaal belang’ voor de economie, ook om energierekeningen betaalbaar te houden. Het steunt financieel bovendien nieuwe installaties die CO2-uitstoot afvangen.

Bekijk ook: Noorse energiereus Equinor ziet winst kelderen op lagere gasprijs

Verduurzaming

BP-topman Looney zegt dinsdag evenwel dat hij de eerder aangekondigde investeringen van tussen $16 en $18 miljard niet uitbreidt. In het eerste halfjaar gaf BP $8 miljard uit.

De oliemaatschappijen verduurzamen, naast de winning van gas en olie. Looney zegt voor zijn raffinage-installaties een grote hoeveelheid groene stroom nodig te hebben, 5 tot 10 gigawatt. BP verwacht voor 2030 een fors tekort aan zulke door wind- en zonneparken opgewekte stroom.