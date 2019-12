Britse kloon Johan Derksen kreeg verjaarsconcert in Haagse kerk

Componist Sir Karl Jenkins (l.), die sprekend lijkt op voetbalanalist Johan Derksen, met Hans Matla. Deze Nederlandse dirigent hield voor hem een concert in Den Haag.

Er is er een jarig, hoera, hoera”, klonk het in de Haagse Grote Kerk. De felicitaties waren voor de bekende Britse componist en dirigent Sir Karl Jenkins, die sprekend lijkt op voetbalanalist Johan Derksen. Hij was speciaal naar de hofstad gekomen voor een concert ter gelegenheid van zijn 75-jarige verjaardag dat zijn goede vriend, dirigent Hans Matla, voor hem had geregeld.