AEX beperkt verlies onder aanvoering van Philips

De AEX sloot 0,1% lager op 685,3 punten, na rond kwart voor twee tot 677,3 punten te zijn teruggevallen. De Midkap-index ging 0,8% achteruit naar 1001,5 punten.

Elders in Europa viel de schade uiteindelijk ook mee. De Britse FTSE 100 sloot 0,6% lager. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 sloten nagenoeg onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen schommelden de Nasdaq-index en de Dow Jones-index rond de slotstanden van woensdag.

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer schrijft de bescheiden daling van de aandelenbeurzen vooral toe aan de zorgen over het coronavirus in Europa, met achterblijvende vaccinaties en hoge nieuwe besmettingsgevallen. „En de tekorten aan chips zijn dan misschien wel goed nieuws voor bedrijven in deze specifieke sector, maar bedrijven in onder meer de auto-industrie hebben er last van.”

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) wijst eveneens op de toegenomen onzekerheid rond corona. „Waar eerder hogere rentes specifieke aandelen onder druk zetten, zie je nu dat zowel aandelen als rentes dalen. Dit wijst op een vlucht naar veiligere beleggingen in obligaties.”

Over de inflatie maakt hij zich niet veel zorgen. „Deze kan op korte termijn wel omhoog, door tekorten aan chips waardoor onder meer auto’s duurder worden. Het openen van de economieën kan ook voor een schokje zorgen. Maar op langere termijn denk ik dat de inflatie vrij laag zal blijven, onder meer vanwege de minder hard groeiende beroepsbevolking en de globalisering.”

Van den Heuvel is gematigd positief over aandelen. „Er zit al veel goed nieuws ingeprijsd, maar ik denk dat aandelen aantrekkelijker zijn dan obligaties. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar Europa, omdat de heropening van de economieën voor een extra stimulans kan zorgen.”

Bijeenkomst EU-top

De 27 EU-leiders houden donderdag en vrijdag hun traditionele voorjaarstop, die per videoverbinding plaatsvindt. De hoofdpunten zijn het versnellen van het inenten van de bevolking en een exportverbod van coronavaccins die in de EU worden gemaakt. De Amerikaanse president Joe Biden is ’s avonds ook van de partij, om over de trans-Atlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

Grondstoffen uit de gratie

In de AEX eindigde staalgigant ArcelorMittal met een min van 2,8% onderaan vanwege de toegenomen zorgen over de Europese economie.

Betalingsverwerker Adyen gaf 2,5% prijs. RD Shell verloor 2,3%, door de terugval van de olieprijzen.

Uitzender Randstad liet gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,2% liggen.

ING leverde 0,1% in. De bank gaat nog eens tientallen kantoren sluiten, wat 440 banen kost.

Koploper Philips sloot 2,5% hoger. Het zorgtechnologieconcern verkoopt zijn onderdeel huishoudelijke apparaten aan Chinese private equity voor een meevallende €3,7 miljard.

Verzekeraar Aegon steeg 2%, geholpen door een koersdoelverhoging naar €5 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een herhaald koopadvies.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever boekte een vooruitgang van 0,5%.

Midkapper Galapagos zakte 3,4% na de melding dat topman Onno van de Stolpe taken overdraagt aan de financieel directeur.

De leverancier van zeldzame metalen AMG ging 2,3% omlaag.

Boskalis won 1,7%. De maritiem dienstverlener heeft officieel opdracht gekregen het gestrande containerschip in het Suezkanaal te bergen.

Debuut CTP

Nieuwkomer CTP eindigde op zijn introductieprijs van €14. De ontwikkelaar van bedrijventerreinen wil het opgehaalde geld gebruiken om verder te groeien.

