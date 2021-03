AEX poetst verlies bijna weg; bittere pil voor Galapagos

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,1% lager op 685,5 punten. De Midkap-index gaat 0,5% achteruit naar 1003,67 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5%.

Op Wall Street kreeg techbeurs Nasdaq het gisteravond flink te verduren na positieve uitlatingen van Amerikaanse beleidsmaker over een verwacht sterk herstel van de economie in de VS. Dat wakkerde de vrees aan bij beleggers in de VS dat de Amerikaanse rente verder gaat aantrekken.

Bijeenkomst EU-top

De 27 EU-leiders houden donderdag en vrijdag hun traditionele voorjaarstop, die vanwege de verslechterde coronasituatie per videoverbinding plaatsvindt. De hoofdpunten zijn het versnellen van het inenten van de bevolking en een exportverbod van coronavaccins die in de EU worden gemaakt. De Amerikaanse president Joe Biden is 's avonds ook van de partij, om over de trans-Atlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

AstraZeneca liet weten dat zijn vaccin in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief is gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen. De bekendmaking volgde na kritiek van Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen dat AstraZeneca "verouderde informatie" zou hebben gebruikt. De Brits-Zweedse farmaceut stelde eerder dat het vaccin in 79 procent van de gevallen effectief was.

In de AEX werkt Randstad de bedrukte start bijna geheel weg naar een min van 0,1%. ArcelorMittal stond onder druk. De koers van het staalconcern zakt 1,6% weg.

Na de enthousiaste gang van zaken bij de chipfondsen op woensdag na het nieuws over de miljardeninvestering door chipgigant Intel krijgt ASMI er nog een 0,3% bij. ASML dikt 0,2% aan.

Relx voert de lijst met winnaars aan met een vooruitgang van 1,4%. Philips koerst 0,7% hoger.

Midkapper Galapagos staat stijf onderaan en moet 2,7% afstaan na de melding dat topman Onno van de Stolpe een stap terug doet bij het biotechnologiebedrijf.

Bekijk ook: Topman Galapagos gaat zich focussen op onderzoek

Laadpalenfabrikant Alfen is ook in mindere doen met een koersverlies van 2,3%. Aan de andere kant is de koppositie weggelegd voor Corbion met een plus van 1,8%.

Debuut CTP

Nieuwkomer CTP blijft dicht bij huis na een licht hogere start. De ontwikkelaar van bedrijventerreinen wil het opgehaalde geld gebruiken om verder te groeien. De aandelen worden in de markt gezet voor een prijs van €14 per stuk. Het bedrijf krijgt daarmee een beurswaarde van €5,6 miljard.

Gaan de aandelenbeurzen de komende maanden verder stijgen? En wat zijn interessante aandelen? Twee beursexperts geven vanavond hun visie tijdens een DFT seminar. Meld je hier aan.