Philips gewild in lagere AEX

De AEX staat om vijf over twaalf 0,3% lager op 684,2 punten. De Midkap-index gaat 1% achteruit naar 999,8 punten.

Elders in Europa kleuren de borden ook rood. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 dalen respectievelijk 0,2%, 0,2% en 0,3%.

In de VS ging techbeurs Nasdaq woensdag 2% onderuit na positieve uitlatingen van Amerikaanse beleidsmakers over een verwacht sterk herstel van de economie in de VS. Dat wakkerde de vrees bij beleggers aan dat de Amerikaanse rente verder gaat aantrekken. De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de beursgraadmeters om half drie vanmiddag.

De beurs in Hongkong ging vanochtend gebukt onder het voornemen van de Amerikaanse beurswaakhonden om noteringen van Chinese bedrijven op Wall Street strenger te gaan reguleren.

Bijeenkomst EU-top

De 27 EU-leiders houden donderdag en vrijdag hun traditionele voorjaarstop, die per videoverbinding plaatsvindt. De hoofdpunten zijn het versnellen van het inenten van de bevolking en een exportverbod van coronavaccins die in de EU worden gemaakt. De Amerikaanse president Joe Biden is ’s avonds ook van de partij, om over de trans-Atlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

AstraZeneca liet weten dat zijn vaccin bij onderzoek in de Verenigde Staten voor 76% effectief is gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen. De bekendmaking volgde na kritiek van Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen dat AstraZeneca „verouderde informatie” zou hebben gebruikt. De Brits-Zweedse farmaceut stelde eerder dat het vaccin voor 79% effectief is.

In de AEX staat staalgigant ArcelorMittal met een min van 3% onderaan vanwege de toegenomen zorgen over de Europese economie. Voor vastgoedfonds Unibail Rodamco hebben beleggers 2,7% minder over.

RD Shell zit ook in de achterhoede met een verzwakking van 1,4%.

Prosus zakt 1,1% vanwege de mindere gang van zaken bij de Chinese techreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Na de enthousiaste gang van zaken bij de chipfondsen op woensdag na het nieuws over de miljardeninvestering door chipgigant Intel valt ASML 0,9% terug.

ING levert 0,8% in. De bank gaat nog eens tientallen kantoren sluiten, wat 440 banen kost.

Uitzender Randstad laat gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,5% liggen.

Koploper Philips koerst 1,8% hoger. Het zorgtechnologieconcern verkoopt zijn onderdeel huishoudelijke apparaten aan Chinese private equity voor €3,7 miljard.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever boekt een vooruitgang van 1,1%.

Midkapper Galapagos moet 3,7% afstaan na de melding dat topman Onno van de Stolpe een stap terug doet bij het biotechnologiebedrijf.

Laadpalenfabrikant Alfen verliest 2,5%. De koppositie is weggelegd voor handelshuis Flow Traders met een plus van 0,8%.

Debuut CTP

Nieuwkomer CTP schommelt rond zijn introductieprijs van €14. De ontwikkelaar van bedrijventerreinen wil het opgehaalde geld gebruiken om verder te groeien.

