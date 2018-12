Frankrijk zet deur open voor telecomovernames

Parijs - De Franse overheid is minder fel gekant tegen overnames in de telecomsector dan voorheen. Sébastien Soriano, hoofd van de nationale telecomwaakhond Arcep, is erg te spreken over de investeringen die de branche afgelopen jaar deed. Daardoor mogen spelers op de telecommarkt voorzichtig denken aan het opkopen van branchegenoten, zegt hij in een interview met de Franse krant Le Monde.