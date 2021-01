KPN komt met bedrijfsresultaat stabiel coronajaar door

De aangepaste omzet over geheel 2020 kwam uit op €5,3 miljard, een daling van 3,9% in vergelijking met een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal behaalde KPN in lijn met de verwachtingen een omzet van €1,3 miljard tegen $1,4 miljard in dezelfde periode in 2019.

KPN behaalde in 2020 een aangepast bedrijfsresultaat van €2,3 miljard, vrijwel gelijk aan het resultaat in 2019. In het voorbije kwartaal werd een bedrijfsresultaat van €561 miljoen neergezet, licht onder de verwachting van analisten.

Onder de streep bleef voor KPN v0rig jaar €561 miljoen over. Dat is wel wat minder dan de €614 miljoen winst uit 2019.

"Lange termijndoelen ongewijzigd"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De resultaten over 2020 van KPN zijn in lijn met wat topman Joost Farwerck tijdens de laatste strategiebijeenkomst in november had voorspeld, met een betere vrije kasstroom dan analisten gemiddeld hadden voorzien. De voorspellingen voor 2021 zijn daarentegen op een aantal punten wat lager dan de marktconsensus, maar de lange termijndoelen blijven ongewijzigd. Met een verlies van per saldo 3000 breedbandaansluitingen blijft het aantal abonnees op dat gebied relatief stabiel, maar de opgaande lijn waar toch behoeft aan is, is hier nog niet gevonden. De groei in het aantal klanten voor mobiel bleef steken op duizend extra sims.”

Volg Wouter van Bergen via Twitter.

KPN had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis. Bedrijven waren door de omstandigheden terughoudender met uitgaven voor telecomdiensten. Maar daar staat tegenover dat er volgens het telecombedrijf in het loop van het jaar wel „bemoedigende ontwikkelingen” waren te zien op de markt voor consumenten.

Topman Joost Farwerck wijst erop dat het aantal mobiele abonnees de laatste tijd groei laat zien. Ook merkt hij dat het klantenbestand voor breedband stabiliseert, wat volgens hem vooral komt door de sterke inzet van KPN op glasvezel.

„We zien wel een negatieve trend in de klanttevredenheid, in zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt”, geeft Farwerck aan in een verklaring. Dit heeft volgens hem verschillende oorzaken, die hij vervolgens niet bij naam noemt. „Dit heeft onze onverdeelde aandacht en we hebben aanvullende maatregelen genomen.”