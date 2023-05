Premium Het beste van De Telegraaf

’In veel opkomende markten staan banken er goed voor’

Door Johan Wiering

De Chinese beurzen hebben het de laatste jaren relatief slecht gedaan, ondanks de inhaalslag sinds eind oktober. Ⓒ Bloomberg

Voor beleggers die vrezen dat de stress in de Amerikaanse bankensector na het faillissement van First Republic aanhoudt en de economie als geheel ook sterk zal treffen, zijn opkomende markten misschien een aantrekkelijk alternatief. „Dankzij strenge regelgeving en overheidscontrole staan banken in veel van deze landen er goed voor. Voorts is vooral de Chinese beurs erg aantrekkelijk geprijsd”, meldt hoofd opkomende markten Xavier Hovasse van de Franse vermogensbeheerder Carmignac.