Europa wil nieuw plan voor auto van toekomst

Ⓒ Bloomberg

BRUSSEL (ANP) - Europese landen hebben op de rem getrapt bij de ontwikkeling van de auto van de toekomst. De Europese Commissie had in maart voorgesteld dat de auto’s wifi zouden gebruiken om verbinding te maken met elkaar, met slimme apparaten langs de kant van de weg en met overkoepelende systemen. Dat plan is donderdag afgewezen door de lidstaten. Die willen dat Europa ook 5G-internet een kans geeft.