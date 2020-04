Moeder Thuisbezorgd.nl ontvangt flink meer orders

Amsterdam - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis, nu steeds meer mensen besluiten om eten te laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal dit jaar het aantal orders met de helft oplopen. Mensen bestelden niet alleen vaker maar ook meer eten bij Just Eat Takeaway. In Duitsland is het aantal orders in de periode zelfs meer dan verdubbeld vergeleken met een jaar geleden.