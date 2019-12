Ⓒ Foto Rias Immink

Eyelove-directeur Paul Berkelmans (33) is al acht jaar lang de luis in de pels van de opticiens, die hun brillen jarenlang veel te duur verkochten. Eyelove veroorzaakt een brillenoorlog met zijn oogmetingen en brillenverkoop bij drogisterijen. „We groeien 23% per jaar en hebben een marktaandeel van 7%.”