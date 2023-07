Beursblog: Just Eat Takeaway wint op lagere beurs

De AEX levert vanochtend in, na gisteren de hoogste slotstand van dit jaar te hebben bereikt. De handel staat in het teken van de toelichting van de Amerikaanse centrale bank vanavond op het rentebesluit. De rente gaat nagenoeg zeker omhoog, maar de grote vraag is of dit de laatste verhoging in de cyclus is. Beleggers zijn tevreden met de kwartaalberichten van ASMI en - vooral - Just Eat Takeaway.

Ⓒ ANP/HH