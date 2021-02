TUI gokt op aantrekkende vraag zomervakanties

's Werelds grootste touroperator zei in een verklaring dat de zomerboekingen momenteel op "slechts 56 procent" zitten van het niveau van 2019, maar dat geboekte vakanties in doorsnee duurder zijn. Dat geeft volgens het bedrijf aan dat mensen geld opzij hebben gezet. Daarmee is een late golf van boekingen in de maak als meer mensen een vaccinatie hebben ontvangen.

Topman Fritz Joussen benadrukte in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers van het gebroken boekjaar van het concern in het Verenigd Koninkrijk een "indrukwekkend tempo" van vaccineren te zien. "De vraag blijft sterk. Mensen willen reizen", gaf hij aan.

De tweede coronagolf, met daarbij een aantal nieuwe mutanten van het virus, sloegen eerder de bodem weg onder het herstel van de sector. Er werden eind vorig jaar nieuwe lockdownmaatregelen ingesteld die het voorzichtige herstel van onder andere de reissector volledig teniet deden.

TUI zag de inkomsten in het eerste kwartaal van zijn boekjaar tot januari met 88 procent dalen. Daarbij liep het nettoverlies op tot 802 miljoen euro. Evengoed merkt Joussen dat mensen in "de startblokken" staan om op vakantie te kunnen gaan. Volgens de topman moeten overheden er alles aan doen om de reisbeperkingen zo snel als mogelijk op te heffen. Volgens hem zal tegen de zomer driekwart van de Britten zijn ingeënt.

Om de pandemie te overleven kondigde TUI eerder al aan in zijn personeelsbestand te snijden. Daarbij verdwijnen mogelijk 8000 banen. Verder wist het concern via investeerders en steunmaatregelen van de Duitse overheid 4,8 miljard euro aan kredieten veilig te stellen.