Horeca ziet omzet opdrogen door verplichte sluiting

„En dit komt ook niet zomaar weer terug”, zegt oprichter Hajé de Jager. „Dit is een zware dobber”, aldus De Jager, die naast grondlegger van de acht Hajé-restaurants langs de snelweg ook voormalig voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland is.

Toiletten wel open voor truckers

Restaurants zijn momenteel verplicht gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Jager houdt de toiletten van zijn vestigingen wel open voor vrachtwagenchauffeurs die supermarkten en ziekenhuizen moeten bevoorraden. „Dat kost ons wel geld.”

Bekijk ook: Redder van Delfts blauw trotseert coronacrisis

Volgens de horeca-ondernemer gaat zijn bedrijf de coronacrisis overleven, mede omdat het eigenaar is van de panden waarin de wegrestaurants zitten. „Dit is voor ons een zegening”, benadrukt hij in een video op de website HorecaNederland.TV.

Miljardensteun

De toegezegde financiële steun van de overheid voor gedupeerde horecabedrijven kan volgens De Jager positief uitpakken. Maar hij is er niet helemaal gerust op. De horeca heeft de overheid eerder gevraagd om €5 miljard aan steun voor het doorstaan van de coronacrisis.