Oproep luchtvaartsector VS: maak snel einde aan inreisverbod vanuit Europa

Die oproep heeft een groep die voor de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lobbyt gedaan in een brief aan vicepresident Mike Pence. Ze willen dat reizigers uit die gebieden de VS weer in mogen als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Streng testbeleid

De luchtvaartbranche schaart zich daarmee achter een advies van volksgezondheidsfunctionarissen aan de Amerikaanse regering. Zij zien meer in een streng testbeleid dan in verboden.

De luchtvaart is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis. Door onder meer lockdowns en inreisverboden is het aantal passagiers gekelderd. Luchtvaartmaatschappijen in de VS vervoeren grotendeels mensen die binnen het land reizen, de internationale passagiersaantallen liggen nog altijd zeer laag.