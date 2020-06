Broadcom waarschuwt voor zwakke vraag smartphone-onderdelen

De opbrengsten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar komen waarschijnlijk uit op 5,75 miljard dollar, plus of minus 150 miljoen dollar. Analisten hadden in doorsnee op een iets sterkere prognose gerekend.

Afgelopen kwartaal zette Broadcom nog 5,7 miljard dollar omzet in de boeken. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging daarbij licht omhoog naar 3,2 miljard dollar. Broadcom profiteerde hier vooral van de toegenomen vraag naar chips vanuit datacenters. De impact van de coronacrisis bleef afgelopen periode nog beperkt.