Spaarrente omlaag bij Argenta

In Nederland was Argenta de afgelopen jaren de bank met een van de hoogste spaarrentes. Maar dat is nu niet meer het geval.

Momenteel bieden NIBC Direct en Lloyds Bank een hoogste spaarrente van 0,2%. Daarna volgt Anadolubank met 0,17%. LeasePlan Bank, DHB Bank, ASR Bank en Centraal Beheer hanteren een rentevergoeding van 0,15%.

De spaarrente bij de grote banken SNS (0,04%), ING (0,02%), ABN Amro (0,01%) en Rabobank (0,01%) nadert zelfs bijna het nulpunt. De rente voor spaarders is de afgelopen jaren zwaar onder druk komen te staan door het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

Bekijk ook: Geen negatieve spaarrente bij ABN Amro