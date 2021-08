Damrak: PostNL stelt teleur

De AEX staat 0,2% hoger bij 769,33 punten. De AMX zakt 0,4% tot 1070,1 punten.

In Europa daalt de Londense FTSE 100 0,2%. En noteert Parijs 0,1% hoger. Autobouwer Stellantis stijgt hier 1,3%. Renault verliest 1,1% nadat deze Franse producent een samenwerking voor batterijauto’s met Geely in China begon.

De DAX plust een fractie. Volgens ING is Duitse export met 1,3% stijging terug op het niveau van voor de crisis. Voorzitter Jens Weidman van de Duitse centrale bank waarschuwt voor sneller oplopende inflatie.

In Azië zijn beurzen hoger gesloten. Beleggers reageren op de inflatiestijging voor consumentenprijzen in China in een iets lager tempo. Op jaarbasis stegen de prijzen in juli met 9,0%, maand op maand is de toename 0,5%.

China Telecom start de grootste beursgang dit jaar in Shanghai, om €7 miljard op te halen. Die notering volgt enkele maanden nadat de notering in New York werd geschrapt na onenigheid tussen Peking en Washington.

New York lager

In New York staan futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur tot 0,3% in het rood. Het meest interessante cijfer deze week is op woensdag het Amerikaanse inflatiecijfer over de maand juli, stelt Robbert Manders van broker IG.

’Dit maal zijn de verwachtingen van kerninflatie met +0,4% nóg lager dan vorige maand. Dat terwijl de arbeidsmarktcijfers van vrijdag wezen op sterke loongroei’, schetst hij het dilemma van centrale banken. ’De Fed kan niet niets blijven doen als de inflatie uit de pan giert en de werkloosheid in rappe schreden richting de 4% zakt.’

Bekijk ook: Apple onder vuur om fotocontroles naar kinderporno op iPhones

De beurshandel in de VS staat volgens brokers verder onder invloed van onderhandelingen over de grote infrastructuurdeal in de Amerikaanse politiek. President Biden probeert steun te krijgen voor een pakket maatregelen van $1000 miljard.

,,Beurzen doen het op alle fronten goed”, zegt macro-econoom Han Dieperink van vermogensbeheerder Aureus. Hij ziet een zogeheten goldilock-scenario voor beleggers: lage rente, stevige economische groei bij bedrijfswinsten die gemiddeld bijna 100% beter waren in afgelopen kwartaal.

,,Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag overtrof alle verwachtingen. De Federal Reseve zou bij deze toename van banen en werkuren kunnen taperen, en steun afbouwen. Dat deed ze bij de vorige crisis al eerder. Maar dit is een andere Fed, in ander economisch vaarwater”, zegt Dieperink. ,,Ze stoppen de steun pas als bijna iedereen werk heeft gevonden, ze lopen bewust achter de economische beweging. De inflatie mag nog even oplopen.”

Er heerst relatieve windstilte op de beurzen. ,,Dit zijn in augustus niet de beste weken. Bedrijfscijfers worden dunner, er zijn ook minder monetaire prikkels voor beleggers”, aldus de econoom.

Vooral de Fed-bijeenkomst op 26 tot 28 augustus in Jackson Hole, Idaho, wordt voor beleggers van belang vanwege een mogelijk nieuwe richting van centrale banken in de grootste economie, zegt hij. ,,In die weken ervoor is er kans op her en der een correctie, geen fundamentele, maar bij tegenvallende cijfers kunnen koersen soms verrassen.”

Olieprijs zakt in

De euro staat een fractie lager bij $1,1763. Brentolie zakte 4% na verschijning van het klimaatrapport van het IPCC-panel. De VN noemt het rapport de doodsklap voor fossiele brandstoffen.

De goudprijs zakt ruim 1% tot $1744 nu de Federal Reserve seint dat het zijn steun gaat afbouwen, en de Bank of England die stap heeft ingezet. In de nacht volgde voor edelmetalen een flash-crash, aldus hoofd grondstoffen Ole Hansen van SaxoBank, met 4% prijsdaling en 7% in zilver. Grote onzekerheid bij lage volatiliteit, vermoedt hij.

De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie koerst onveranderd bij 1,303%. Bitcoin verliest na de opmars in het weekend tot $45,000 2% terrein bij $$43,542.

Prosus prominent

Bij de hoofdfondsen leidt techinvesteringsfonds Prosus met 2% koersstijging. Halfgeleider ASMI stijgt 1,2%, chiptoeleverancier Besi plust 0,8%, net als ASML.

Chemiebedrijf DSM stijgt 0,8%. Het Heerlense concern ziet af van subsidies voor zijn verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor in Maastricht. Het meldt voor €43 miljoen 250.000 eigen aandelen in te kopen. Daarmee dekt het zijn aandelendividend voor 2021 helemaal af.

Wolters Kluwer dikt 0,2% aan. Berenberg verhoogde zijn koersdoel voor de dataverwerker van €71 naar €92 bij een ongewijzigd advies het aandeel aan te houden.

Betalingenverwerker Adyen houdt 0,2% winst, medeoprichter Arnout Schuijff - september vorig jaar vertrokken - verlaagde zijn belang van 4,53% naar 2,99% van alle aandelen.

Onderin staat chemicaliënleverancier IMCD 3% in het rood. Berenberg schrapte zijn koopaanbeveling, het koersdoel gaat omhoog naar €145.

Shell laat 0,3% liggen.

ING is het meest verhandelde AEX-aandeel. Berenberg verhoogt zijn koersdoel naar €14 bij een herhaald koopadvies.

Galapagos getroffen

Bij de middelgrote fondsen laat biotechfonds Galapagos bijna 5% liggen. Deutsche Bank verlaagde zijn advies van kopen naar houden en sneed het koersdoel door de helft tot €50.

Midkapfonds PostNL zakt 3,3%. Het rapporteert hogere driemaandscijfers en leverde in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 108 miljoen pakketten af, minder dan het vorige kwartaal. Het bedrijfsresultaat blijft licht achter bij verwachtingen van analisten. PostNL gaat de komende jaren een extra €450 miljoen investeren. Die investering ligt volgens Jefferies 16% boven de consensusverwachting.

Bovenaan de Midkap staat SBM Offshore met 1% koerswinst, naast tankopslagbedrijf Vopak (+0,8%) en JD Peet’s (+0,7%).

Bekijk ook: Volume bezorging PostNL neemt af na record coronacrisis

Bij de smallcaps zitten beleggers het meest in aandeel Pharming (-0,9%).

