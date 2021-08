Futures: vlakke start voor Damrak

Afgelopen week boekte de AEX een serie records en sloot de week op 767,8 punten.

In Azië staan beurzen afgetekend hoger. Beleggers reageren op de inflatiestijging voor consumentenprijzen in China in een iets lager tempo. Op jaarbasis stegen de prijzen in juli met 9,0%, volgend op 8,8% toename een maand eerder. Maand op maand is de stijging 0,5%.

De Nikkei wint na het sluiten van de Olympische Spelen 0,3% in het groen. De Hangseng-index noteert 0,9% koerswinst, Shanghai wint 1%. In Australië zijn enkele lockdowns tegen verspreiding van het coronavirus opgeheven.

Beurzen in Londen, Frankfurt en vooral Parijs koersen vlak tot lager. Voorzitter Jens Weidman van de Duitse centrale bank waarschuwt voor sneller oplopende inflatie.

New York lager

In New York staan futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur tot 0,3% in het rood.

Die handel staat volgens brokers onder invloed van onderhandelingen over de grote infrastructuurdeal in de Amerikaanse politiek. President Biden probeert steun te krijgen voor een pakket maatregelen van $1000 miljard. Vanmiddag wordt de stemming verwacht.

De Dow Jones-index sloot vrijdag 0,4% hoger, de S&P 500 ging op 0,2% winst naar een record.

De euro staat een fractie lager bij $1,1763. Brentolie wodt 2% goedkoper en zakt onder $70 per vat. De goudprijs zakt ruim 1% tot $1744 nu de Federal Reserve seint dat het zijn steun gaat afbouwen, en de Bank of England die stap heeft ingezet.

De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie koerst onveranderd bij 1,303%. Bitcoin verliest na de opmars in het weekend tot $45,000 2% terrein bij $$43,542.

Midkapfonds PostNL rapporteert hogere driemaandscijfers. Zij leverde in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 108 miljoen pakketten af. Die trend is doorgezet, meldt het concern maandagochtend. Het bedrijfsresultaat blijft licht achter bij verwachtingen van analisten.

