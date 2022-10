KLM snijdt weer in dienstregeling om chaos

President-directeur Marjan Rintel heeft vrijdag intern bekend gemaakt dat het niet lukt om de dienstregeling zoals gepland uit te voeren hoewel er wel nieuw personeel is aangetrokken. „Ondanks deze ingrepen en het harde werk van iedereen worden we opnieuw geconfronteerd met een verslechterde situatie”, schrijft ze samen met operationeel directeur Maarten Stienen in een brief.

Bij het KLM-personeel is er flinke onrust, want er is bijvoorbeeld een dagelijkse vlucht naar Curacao geschrapt. Dit is commercieel een belangrijke route voor de luchtvaartmaatschappij. Tot nu toe was het ondenkbaar binnen KLM dat intercontinentale routes eraan worden gegeven, omdat de luchtvaartmaatschappij daarmee haar eigen bestaansrecht aantast en op een hellend vlak terecht komt. Toch worden er nu meerdere verre routes geschrapt en worden er vluchten over de dag verspreid. Ook dat is een aantasting van het verdienmodel van KLM, dat het altijd moest hebben van zijn snelle overstaptijden op Schiphol.

Bekijk ook: Schiphol kampt met lange rijen bij paspoortcontroles

„De grote ingrepen in de dienstregeling doen heel veel pijn bij de collega’s”, reageert voorman Dario Fucci van de ondernemingsraad van KLM. „Na 9/11 en corona kan ik mij niet heugen dat er zulke zware ingrepen zijn gedaan in ons roemrijke verleden. Betrouwbaarheid richting klant en medewerkers is van existentieel belang. De ondernemingsraad houdt stevig de vinger aan de pols, maar verbeteringen moeten zich wel snel aandienen. Alleen maar blijven roepen dat het niet kan, zet geen zoden aan de dijk. Er moet een concreet verbeterplan met deadlines komen.”

KLM zit volgens Rintel in de klem op de onderhoudsafdeling, waardoor het geplande onderhoud niet op tijd klaar is en vliegtuigen met vertraging vertrekken. „Hierdoor ontstaan meer verstoringen in de operatie dan wij zouden willen zien”, zegt de topvrouw. Onlangs is er een flinke loonsverhoging uitgedeeld aan de technici, omdat KLM deze zag weggaan naar andere bedrijven, meldt voorman Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici. „Veel technici zijn geen jonge goden meer, waardoor het best zou kunnen dat het ziekteverzuim hoger is. Maar we hebben er ook mee te maken dat de levering van onderdelen langer duurt.”

KLM kon door de chaos op Schiphol de afgelopen maanden al tot 22% minder reizigers meenemen op sommige vluchten, omdat de luchthaven te weinig beveiligingspersoneel heeft. „Misschien moet KLM ook een bonus geven voor meer- of overwerk. Lucratieve vluchten eruit halen is de dood in de pot. Steeds spreekt Rintel over rust en stabiliteit en Schiphol uit de wind houden. Maar ultieme rust en stabiliteit krijg je als je helemaal niet meer vliegt. Dat is 100% veilig”, zegt een bezorgde KLM’er. Rintel stelde vorige week dat Schiphol de problemen met de eigen personeelstekorten voor het eind van het jaar moet hebben opgelost. De ingrepen die vrijdag bij KLM zijn aangekondigd gelden tot begin januari, maar de verre vluchten komen dan niet terug, zoals het er nu voor staat.

Het gevolg van dit alles is dat de roosters van het personeel worden aangepast. De vraag is KLM ooit weer de oude wordt. Ingrid Brama van de Vakbond Nederlands Cabinepersoneel: „,De verstoringen zijn voor het personeel erg vervelend, omdat ze privé vaak ook zaken moeten regelen. KLM heeft de tekorten op de hub als een gegeven meegenomen in de planning.Wij hebben gevraagd naar de gevolgen voor de langere termijn voor de instroom, doorstroom en promotie van mensen. KLM heeft aangegeven dat de problemen voorlopig geen invloed hebben op het aantal vluchten en op de groei na deze periode van beperkingen.”