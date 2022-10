Premium Het beste van De Telegraaf

Onrust bij KLM-personeel over schrappen verre vluchten

Door Yteke de Jong

KLM schrapt vluchten omdat de luchtvaartmaatschappij het niet kan bolwerken op de grond. Ⓒ foto ANP Air France-KLM 1.413 1.91 %

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM snijdt diep in de eerder aangekondigde winterdienstregeling vanwege tekorten bij de technische dienst, meer ziekmeldingen en chaos op Schiphol. ’Lucratieve vluchten eruit halen is de dood in de pot.’