Afkoeling bij AEX zet banken in de schaduw

Rond vier uur stond de AEX-index 0,7% lager op 574,25 punten. De AMX daalde 0,5% naar 772 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook nog steeds rood. Parijs en Frankfurt raakten tot 1,3% kwijt.

Beleggers keken met belangstelling uit naar het kwartaalcijferseizoen dat volgende week van start gaat. Het coronavirus bleef de gemoederen eveneens bezighouden. Zo gaat de Australische stad Melbourne zes weken op slot om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Beursplannen Palantir Technologies

Het Amerikaanse bigdatabedrijf Palantir Technologies bevestigde trouwens naar de beurs te willen gaan. Palantir verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties te achterhalen. Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel. De miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de Lord of the Rings-boeken, werd bij een investeringsronde in 2015 gewaardeerd op $20 miljard. Het is onduidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is.

In de ochtend kwam er nog tegenvallend cijfer uit de Duitse industrie naar buiten. Verder stelde Brussel de prognose voor de economie in de eurozone neerwaarts bij.

Beleggers blazen even wat stoom na de enthousiaste weekstart, stelt Ralph Wessels, strateeg bij ABN Amro. „Het is vooral wachten op het begin van het nieuwe cijferseizoen dat vanaf volgende week gaat losbarsten. Het is daarbij te hopen dat bedrijven een betere inschatting kunnen maken over de vooruitzichten in het tweede helft van het jaar, zoals wat de impact zal zijn bij een volledige- of gedeeltelijke lockdown en hoe de productieprocessen in stand gehouden kunnen worden. Daarnaast zal de ontwikkeling van de winstmarges van belang zijn. Zo stegen bij Nike de verkopen online weliswaar fors, maar daardoor gingen ook de kosten omhoog.”

Het beursklimaat zal deels afhangen van het verloop van het cijferseizoen, benadrukt Wessels. „De verwachtingen zijn laag gespannen, waardoor bedrijven in staat kunnen zijn om de prognoses te verslaan. Aan de andere kant zijn waarderingen wel al behoorlijk opgelopen en is er toch al wat herstel ingeprijsd. Verder hangen geopolitieke risico’s nog boven de markt, zeker aan het einde van de zomer, wanneer Trump richting de verkiezingen de pijlen kan gaan richten op Europa en China.”

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, zitten beleggers momenteel in een tweestrijd. ”Aan de ene kant zie je coronabesmettingen nog steeds toenemen. Aan de andere kant is er spanning over de vooruitzichten die bedrijven vanaf volgende week naar buiten brengen. In mei en juni was er herstel zichtbaar, maar de vraag is of dat in het derde kwartaal gaat doorzetten. Het zal daarbij per sector verschillen hoe groot de impact van het virus is geweest. Deze week is een overgangsperiode naar de start van het nieuwe cijferseizoen met weinig richtinggevende macrocijfers, waarbij naar verwachting even de kat uit de boom wordt gekeken. Daarnaast zullen centrale bankiers deze zomerperiode gaan zien of hun beleid heeft gewerkt of dat er nog bijstellingen nodig zijn.”

In de AEX hielden NN (+2,2%), ASR (+3,1%) en Aegon (+1,4%) de wind in de rug na de melding van De Nederlandsche Bank (DNB) dat verzekeraars weer dividend uitkeren en eigen aandelen mogen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op deze sector tot dusver namelijk beperkt gebleven. Supermarktconcern Ahold Delhaize (+0,8%) behoorde eveneens tot het kleine aantal winnaars.

Betalingsverwerker Adyen tikte met een plus van 0,8% een nieuwe top aan tot dicht tegen de €1400. De aanhoudende onrust rond de Duitse branchegenoot Wirecard lijkt weinig vat te krijgen op de beursparel van dit jaar.

Uitzender Randstad kreeg er 0,5% bij. In Nederland is de vraag naar uitzendpersoneel wederom sterk gedaald. Uitzendkrachten draaiden in de periode tussen 18 mei tot en met 14 juni in totaal 22% minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 17%, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

Vastgoedfonds Unibail gleed verder weg met een koersdaling van 3,5%, goed voor de rode lantaarn in de AEX. Zorgtechnologieconcern Philips werd 2% minder waard. Galapagos koerste 1,3% lager.

Banken kwamen verder onder druk door de sombere boodschap uit Brussel. ING leverde 1,9% in. Voor ABN werd 1,3% minder betaald.

In de AMX zat handelshuis Flow Traders (+2,2%) aardig in de lift. Bam kon op de meeste kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2,5%. Vorige week lag het bouwaandeel nog zwak in de markt. Vastgoedfonds Eurocommercial zat in de achterhoede met een min van 2,7%. Hekkensluiter OCI liet 2,6% liggen.

Bij de smallcapfondsen tikte Alfen voor de tweede achtereenvolgende dag een koersrecord aan. Het aandeel van de laadpalenfabrikant klom 1,6% naar €39,40, om vervolgens 0,3% weg te zakken naar €38,70. Alfen profiteert onder meer van de sterke groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. De onderneming ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €10.

Ajax viel in ook in de smaak met een plus van 1,8%. De transfercarrousel in de voetbalwereld komt weer langzaam op gang.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!