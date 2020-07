Verzekeraars beperken verlies voor AEX

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,4% lager op 576,2 punten. De AMX daalde 0,5% naar 772,1 punten.

Elders werden beleggers ook iets voorzichtiger. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-0,9%) kleurden rood.

Beleggers keken met belangstelling uit naar het kwartaalcijferseizoen dat volgende week van start gaat. Het coronavirus bleef de gemoederen eveneens bezighouden. Zo gaat de Australische stad Melbourne zes weken op slot om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% in de min. Op de beurs in Zuid-Korea daalde Samsung ruim 2% ondanks beter dan verwachte voorlopige kwartaalcijfers. De technologiereus meldde een stijgende vraag naar chips en gadgets.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,5% tot 0,9% in het rood. De beurzen in New York stegen maandag met 1,6% tot 2,2%. Autofabrikant Tesla won toen liefst 13,5%. De beurskoers van webwinkel Amazon steeg voor het eerst boven de grens van $3000.

Beursplannen Palantir Technologies

Het Amerikaanse big databedrijf Palantir Technologies bevestigde trouwens naar de beurs te willen gaan. Palantir verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen. Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de Lord of the Rings-boeken, werd bij een investeringsronde in 2015 gewaardeerd op $20 miljard. Het is onduidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is.

In de AEX waren de verzekeraars NN (+3,2%), Aegon (+3,1%) en ASR (+3%) vanochtend gewild. Zij mogen van De Nederlandsche Bank (DNB) weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver namelijk beperkt gebleven. De oproep aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (+0,8%) zat eveneens in de lift. Informatieleverancier Wolters Kluwer kreeg er 0,7% bij.

Vastgoedfonds Unibail (-1,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Zorgtechnologieconcern Philips werd 1,5% minder waard.

In de AMX was speciaalchemiebedrijf Corbion (+2%) de koploper. Verlichtingsproducent Signify (-1,8%) was juist de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen tikte Alfen voor de tweede achtereenvolgende dag een koersrecord aan. Het aandeel van de laadpalenfabrikant klom 1,3% naar €39,30. Alfen profiteert onder meer van de sterke groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. De onderneming ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €10.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!