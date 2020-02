Signify dicht lek in Hue-lampen

De kwetsbaarheid is volgens Signify in januari verholpen met een update van de software op de systemen. Gebruikers die de updates niet automatisch laten doorvoeren, wordt aangeraden om de meest recente update snel door te voeren om zo het lek te dichten.

Volgens Check Point was het mogelijk om met behulp van een antenne gebruik te maken van een lek in het systeem, en de lampen te voorzien van malware waarmee vervolgens het thuisnetwerk kon worden aangevallen.

Overheidscampagne

Een woordvoerder van Philips zegt dat er echter ’geen gevallen bekend’ zijn van daadwerkelijke hackaanvallen via hue-lampen en er ook geen vragen waren geweest voordat Check Point zich met het lek bij Signify meldde. Een jaar of vier geleden is al eens een lek geïdentificeerd waarmee het mogelijk bleek de lampen van afstand te bedienen.

Er is toenemende zorg over lekken in apparaten die deel uit maken van het internet-der-dingen, zoals camera’s en slimme thermostaten. De overheid startte onlangs een campagne waarin het mensen oproept verstandig om te gaan met wachtwoorden en apparaten regelmatig te updaten.