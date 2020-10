’Akzo en Randstad in schijnwerpers op hogere AEX’

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,5% in het groen na een 0,3% tot 0,5% hoger slot op dinsdagavond. Minister Steven Mnuchin (Financiën) en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, misten de voor dinsdag vastgestelde deadline voor het opstellen van een nieuw steunpakket voor gedupeerden van de coronacrisis in de VS. Maar zij kwamen wel dichterbij een akkoord en spreken naar verwachting vandaag verder.

AkzoNobel boekte afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst, ondanks een lagere omzet. Daarbij profiteerde de verffabrikant vooral van kostenbesparingen. AkzoNobel gaat voor €300 miljoen aan eigen aandelen inkopen en interim-dividend uitkeren.

Randstad liet in het derde kwartaal verder herstel zien, nadat de uitzendreus eerder een flinke klap kreeg van de coronacrisis. Het concern zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Adyen meldde een opvolger te hebben gevonden voor technologiedirecteur en medeoprichter Arnout Schuijff, die eind dit jaar vertrekt. Zijn rol bij de betalingsverwerker zal met ingang van het nieuwe jaar worden overgenomen door Alexander Matthey. Hij werkt al ruim vijf jaar voor Adyen.

Logistiek vastgoedfonds WDP scherpte de winstprognose voor heel het jaar aan en rekent nu op een winst per aandeel van €1. Eerder werd uitgegaan van een bandbreedte van €0,95 tot €1,00. Het bedrijf benadrukt wel dat de vooruitzichten onder voorbehoud zijn van het uitblijven van zware negatieve gevolgen van mogelijke coronagolven en lockdowns.

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor de biotechnoloog terug naar ’verkopen’. De zakenbank verlaagde haar koersdoel voor het aandeel Galapagos van €108 naar €87.

Biotechnologiebedrijf Pharming liet weten van de Europese Commissie de weesgeneesmiddelenstatus te hebben ontvangen voor zijn medicijn leniolisib. Dat is een medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Nedap kwam dinsdag na de slotbel al met een kwartaalupdate. Het technologiebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal met 5 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden.

Ook de maker van vlees- en visverwerkende machines Marel kwam na de slotbel met cijfers. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst.

De euro was 1,1846 dollar waard, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 41,36 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 42,79 dollar per vat.

