Fugro blinkt weer uit; Unibail duikt omlaag

Rond kwart voor drie noteerde de AEX-index 0,7% lager op 560 punten. De AMX daalde 0,2% naar 834,55 punten.

De koersborden elders in Europa kleurden ook nog rood. Parijs en Frankfurt lieten beide 0,9% liggen.

Minister Steven Mnuchin (Financiën) en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, misten de voor dinsdag gestelde deadline voor het opstellen van een nieuw steunpakket voor gedupeerden van de coronacrisis in de VS. Maar zij kwamen wel dichterbij een akkoord en spreken naar verwachting vandaag verder.

"Er op of eronder"

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat het vandaag er op of er onder is in Amerika om nog vóór de verkiezingen een deal te sluiten over nieuwe coronasteunpakket. „Vooral president Trump zal moeten opschuiven naar de Democraten die individuele staten financieel willen bijstaan. Het zeker nog geen done deal. Toch wordt er in de markt rekening meegehouden dat er uiteindelijk na de verkiezingen linksom of rechtsom fiscaal gestimuleerd gaat worden.”

Daarnaast nadert de verkiezingsstrijd tussen Trump en zijn uitdager Joe Biden zijn climax. Van de Groep wijst er op dat er nog steeds een zogeheten ’Blue Wave’wordt voorzien, waarbij Biden de nieuwe president wordt en een meerderheid krijgt in het Congres. „Toch kan Trump in de komende weken mogelijk nog met een gamechanger komen, waarbij je kunt denken aan een vaccin tegen een coronavirus. Een zeer negatief scenario voor de markt is een uitslag waar geen uitgesproken winnaar is.”

In de AEX schoot Randstad 7,1% omhoog. De uitzender liet in het derde kwartaal verder herstel zien, nadat het concern eerder een flinke klap kreeg van de coronacrisis. Randstad zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan analisten hadden verwacht. Volgens Van de Groep is het afwachten hoe Randstad in het vierde kwartaal gaat presteren met de komst van de tweede coronagolf die de vraag op de uitzendmarkt parten kan gaan spelen. „Mogelijk kunnen ze ook profiteren doordat vast personeel niet kan werken vanwege de quarataine.”

Verzekeraar Aegon volgde op afstand met een plus van 0,9%.

Galapagos (-6,3% op €104,75) bungelde onderaan. Goldman Sachs gaf een verkoopadvies voor het biotechnologieconcern. De zakenbank verlaagde bovendien haar koersdoel voor het aandeel Galapagos fors van €108 naar €87.

Unibail werd 4,5% afgewaardeerd. Een groep aandeelhouders kwam vorige week in verzet tegen een aandelenemissie van het winkelvastgoedfonds, maar volgens president-commissaris Colin Dyer is hun alternatieve plan ’onhaalbaar’.

Philips raakte 2,3% kwijt. Begin deze week reageerden beleggers nog tevreden op de kwartaalresultaten van het zorgtechnologieconcern. Voor KPN hadden beleggers 2,1% minder over.

Unilever dat morgen de boeken open doet, gleed 1,5% weg.

AkzoNobel zakte 1,2%. Het verfconcern boekte afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst, maar blijkbaar hadden beleggers op iets meer gerekend. De verffabrikant profiteerde in het voorbije kwartaal vooral van kostenbesparingen.

Adyen (-0,1%) meldde een opvolger te hebben gevonden voor technologiedirecteur en medeoprichter Arnout Schuijff. Zijn rol bij de betalingsverwerker zal met ingang van het nieuwe jaar worden overgenomen door Alexander Matthey. Hij werkt al ruim vijf jaar voor Adyen.

In de AMX was Pharming in trek met een koerssprong van 2,2%. Het biotechbedrijf liet weten van de Europese Commissie de weesgeneesmiddelenstatus te hebben ontvangen voor zijn medicijn leniolisib. Dat is een medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Na een bedrukte start knalde Fugro nog eens 7,7% omhoog. Daarmee kreeg de juichstemming van dinsdag mede om de goede gang van zaken een fraai vervolg. PostNL viel ook in de smaak met een 4% hogere koers.

Logistiek vastgoedfonds WDP (Onv.) scherpte de winstprognose voor heel het jaar aan en rekent nu op een winst per aandeel van €1. Eerder werd uitgegaan van een bandbreedte van €0,95 tot €1,00.

Smallcapfonds Nedap (+3,8%) kwam dinsdag na de slotbel al met een kwartaalupdate. Het technologiebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal met 5 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden.

Ook de lokaal genoteerde maker van vlees- en visverwerkende machines Marel (+1,3%) kwam na de slotbel met cijfers. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst.

