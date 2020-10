Pharming in trek op weggezakte beurs

Rond 10.30 uur stond de AEX-index 1,1% lager op 557,9 punten. De AMX daalde 0,3% naar 839,4 punten. De koersenborden in Londen (-1,2%), Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-0,8) kleurden eveneens rood.

Elders waren de aandelenmarkten wel positief gestemd. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht in de plus na een 0,3% tot 0,5% hoger slot op dinsdagavond. Minister Steven Mnuchin (Financiën) en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, misten de voor dinsdag gestelde deadline voor het opstellen van een nieuw steunpakket voor gedupeerden van de coronacrisis in de VS. Maar zij kwamen wel dichterbij een akkoord en spreken naar verwachting vandaag verder.

In de AEX schoot Randstad 7% omhoog. De uitzender liet in het derde kwartaal verder herstel zien, nadat het concern eerder een flinke klap kreeg van de coronacrisis. Randstad zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan analisten hadden verwacht.

Verzekeraar Aegon klom 2%. Bij de financiële waarden lag ook ABN Amro (+1,3%) er positief bij.

Galapagos (-8,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Goldman Sachs gaf een verkoopadvies voor het biotechnologieconcern. De zakenbank verlaagde bovendien haar koersdoel voor het aandeel Galapagos van €108 naar €87.

Philips verloor 3,6%. Begin deze week reageerden beleggers nog positief op de kwartaalresultaten van het zorgtechnologieconcern. De AEX werd eveneens omlaag getrokken door techinvesteerder Prosus (-2%).

AkzoNobel (-0,4%) boekte afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst, maar blijkbaar hadden beleggers op iets meer gerekend. De verffabrikant profiteerde in het voorbije kwartaal vooral van kostenbesparingen. AkzoNobel gaat voor €300 miljoen aan eigen aandelen inkopen en interim-dividend uitkeren.

Adyen (-0,9%) meldde een opvolger te hebben gevonden voor technologiedirecteur en medeoprichter Arnout Schuijff. Zijn rol bij de betalingsverwerker zal met ingang van het nieuwe jaar worden overgenomen door Alexander Matthey. Hij werkt al ruim vijf jaar voor Adyen.

In de AMX was Pharming in trek met een koerssprong van 3,4%. Het biotechbedrijf liet weten van de Europese Commissie de weesgeneesmiddelenstatus te hebben ontvangen voor zijn medicijn leniolisib. Dat is een medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Logistiek vastgoedfonds WDP (+1,7%) scherpte de winstprognose voor heel het jaar aan en rekent nu op een winst per aandeel van €1. Eerder werd uitgegaan van een bandbreedte van €0,95 tot €1,00.

Fugro werd 4,3% teruggezet. De bodemonderzoeker won dinsdag ruim 22% na de aankondiging van een aandelenemissie.

Smallcapfonds Nedap (+3,6%) kwam dinsdag na de slotbel al met een kwartaalupdate. Het technologiebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal met 5 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden.

Ook de lokaal genoteerde maker van vlees- en visverwerkende machines Marel (+1,3%) kwam na de slotbel met cijfers. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst.

