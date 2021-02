Toprestaurants tegen horecaprotest

Het samenwerkingsverband van Alliance Gastronomique, Les Patrons Cuisiniers, Jeunes Restaurateurs d’Europe en Fine Eastern Restaurants heeft alle begrip voor de wanhoop en radeloosheid van collega’s bij wie ’t water aan de lippen staat. „Maar we willen echter niet meedoen aan het moedwillig overtreden van de wet.” Tweesterrenchef Martin Kruithof van De Lindenhof (**) tijdens een mooie vaartocht over de lege wateren van Giethoorn met superhapjes aan boord, de nestor van Les Patrons Cuisiniers (met 26 jaar het oudste lid): „Laten we stapje voor stapje openen. Ik begrijp dat mensen eruit willen maar laten we eerst beperkt opengaan.”

Kruithof wijst erop dat na de eerste lockdown vorig jaar de G4 „ingrijpende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van onze gasten te garanderen. Bovenop de eisen die toen van overheidswege werden gesteld, hebben we vrijwillig nog extra protocollen gehanteerd om onnodige risico’s te vermijden. Zowel in het restaurant, aan tafel als in de keuken. Dat ‘tandje extra’ past ook bij de vooraanstaande positie die we bekleden.”

Waterambassadeur

Hij vult aan: „Ook in de huidige situatie kunnen we een veilige omgeving voor onze bezoekers realiseren. Wij verwachten ook de autoriteiten daarvan te overtuigen. Dat doen we met argumenten, met duidelijke afspraken en bovenal met een breed scala aan maatregelen. Daar past voor de G4 geen burgerlijke ongehoorzaamheid bij. Hoe begrijpelijk zo’n actie er misschien ook uit mag zien.”

Tijdens de vaartocht werd Kruithof als eerste ambassadeur van Bru mineraalwater geïnaugureerd. Het water dat in Nederland alleen in de tophoreca is te krijgen, is onderdeel van het Belgische onafhankelijke familiebedrijf Spadel van Marc Dubois dat in Nederland de merken Spa- en Bru mineraalwaters op de markt brengt.

Op het gebied van duurzaamheid is Spadel overigens ook een zeer vooruitstrevend en ambitieus bedrijf. Zo zijn de mineraalwaters van Spadel co2 neutraal en hebben zij recent het platinum certificaat van Alliance For Waters Stewardship in ontvangst mogen nemen als eerste in Europa. Het natuurlijke mineraalwater van Bru is afkomstig uit Stoumont in het hart van de Belgische Ardennen. Het water van Bru maakt één ondergrondse reis van meer dan 50 jaar en stuit vervolgens op carbonaatrotsen waardoor het zijn natuurlijke koolzuurgas verkrijgt.