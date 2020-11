’NN strijdt mee om inlijving tak Aegon in Oost-Europa’

Aegon zou partijen naar verluidt tot maandag de tijd hebben gegeven om met biedingen te komen. De Aegon-tak is actief in Polen, Hongarije, Roemenië en Turkije. Een verkoop zou meer dan 500 miljoen euro kunnen opleveren.

Aegon-topman Lard Friese, die overkwam van NN, zei eerder dat de verzekeraar zich van verschillende markten zal terugtrekken. Dit om de prestaties van het bedrijf te verbeteren en de organisatie te stroomlijnen. Volgens de bronnen is nog niets zeker. Zo is er nog geen definitief besluit genomen en is er geen zekerheid dat gesprekken ook in een overeenkomst zullen resulteren.