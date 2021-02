Nooit meer tupperwareparty’s

Het concern, dat vanouds drijft op verkoop aan huis door ’consulenten’, laat via zijn Nederlandse website weten dat het vanaf 1 maart met de directe verkoop in Nederland stopt. Ook de eigen Facebook-pagina gaat op slot. Hoe populair het merk bij velen nog is, blijkt wel uit de 1100 reacties onder het bericht.

Ooit verdienden duizenden Nederlandse vrouwen een centje bij door de bakjes te verkopen tijdens gezellige buurtbijeenkomsten. Tegenwoordig zijn de bakjes ook via Bol.com of Amazon.com te koop, al houdt Tupperware nog vast aan het systeem van rechtstreekse verkoop. In 2019 boekte Tupperware wereldwijd een omzet van $1,8 miljard, met dank aan 3 miljoen zelfstandige verkopers. In 2017 was de omzet nog $2,3 miljoen.

„Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen, maar is gedreven door de noodzaak om de aandacht te richten op het herstel van onze basisactiviteiten en voor de groei op lange termijn van het merk Tupperware op wereldwijd niveau”, meldt de Nederlandse tak van het bedrijf. ’Consulenten’ worden nu verwezen naar België en Duitsland.

Earl Tupper

Tupperware werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Earl Tupper. Hij begon met kunststofbakjes waarin voedsel luchtdicht kon worden bewaard. De producten werden verkocht via bijeenkomsten met huisvrouwen. Verkopers konden zelf ook nieuwe verkopers werven en zo extra verdienen.

Het business model kwam onder druk door de komst van soortgelijke producten die gewoon in de winkels verkrijgbaar waren. Door online winkelen werden zulke verkoopbijeenkomsten ook minder interessant voor consumenten.

Om de ontwikkeling te keren is Tupperware ook andere producten gaan maken, zoals keukenapparatuur en zelfs cosmetica. De inkomsten blijven echter teruglopen. Op de beurs van Wall Street is het concern in zeven jaar bijna twee derde van zijn waarde verloren.