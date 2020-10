Unilever verrast positief met onderliggende omzetgroei

In het voorbije kwartaal steeg de onderliggende omzetgroei bij Unilever naar 4,4%. In doorsnee werd gerekend op een plus van 1,3%. Het bedrijf profiteerde daarbij van een hoger verkoopvolume in ontwikkelde en opkomende markten en iets hogere verkoopprijzen.

De omzet bij Unilever kwam in het derde kwartaal uit op €12,9 miljard. De consensus bij analisten ging uit van een omzet naar €12,7 miljard.