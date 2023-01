Nederlanders gaven meer uit aan diensten, kochten minder eten

Kopieer naar clipboard

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in november bijna 3% meer besteed dan een jaar eerder. Vooral aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd of restaurant gaven huishoudens meer uit. Vorig jaar golden op verschillende vlakken nog beperkingen vanwege corona. Aan eten besteedden huishoudens minder, net als aan bijvoorbeeld woninginrichting en elektrische apparaten.