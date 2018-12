’Opmars dollar op lange termijn afgeremd’

Na de neergang vanaf begin van dit jaar heeft de dollar de laatste weken de wind stevig in de rug gehad gesteund door de sterk oplopende obligatierente in de VS.

Jones gaat er van uit dat de dollar in de komende maanden een terugtrekkende beweging gaat maken doordat de dure shortpositie in de Amerikaanse munt die veel beleggers nog hebben waarschijnlijk worden gesloten.

Verder wijst hij er op de Amerikaanse centrale Bank (Fed) het bestaande rentepad niet zal gaan aanpassen ondanks de aanhoudende daling van de werkloosheid in de VS en de groeiende werledeconomie.