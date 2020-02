Consortium koopt PostNL-dochter Spotta

Spotta is een bezorger van folderpakketten. Volgens PostNL komt het onderdeel bij Arcis in goede handen. De printbedrijven hebben volgens PostNL voldoende middelen om in Spotta te investeren. Daarmee wordt ook een toekomstperspectief geboden aan het personeel van Spotta. Het merk Spotta blijft overigens bestaan.