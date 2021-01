Debuut InPost op Damrak met emissieprijs van €16

De uitgifteprijs van €16 per aandeel ligt aan de bovenkant van de eerder vastgestelde tradingrange. Met zijn komst naar de Amsterdamse beurs werd in totaal €2,8 miljard opgehaald. De totale beurswaarde van Inpost komt daarmee uit op circa €8 miljard.

Vanwege de grote belangstelling versnelde het bedrijf eerder al de periode waarop beleggers konden inschrijven op de beursgang, die gebeurt door het plaatsen van bestaande aandelen bij grote investeerders zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen door huidige aandeelhouders.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van pakketkluizen, waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Die kluisjes staan veelal bij supermarkten, tankstations, ov-punten en parkeerplaatsen. Ook levert de onderneming andere bezorgdiensten aan webwinkels. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk.

Met de beursgang wil InPost geld ophalen voor verdere internationale groei, maar zal zich niet op de Nederlandse markt begeven. Hier is bezorging aan huis zeer populair. De Autoriteit Consument en Markt onderzocht eerder waarom het concept niet van de grond komt in Nederland. Zowel PostNL en dhl hebben her en der wat kluisjes staan, maar dat is nooit breed uitgerold. InPost heeft het tij mee. Wegens de coronacrisis zijn veel fysieke winkels gesloten en consumenten aan hun huis gebonden, waardoor onlinewinkelen een hoge vlucht heeft genomen.