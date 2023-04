’Huidige beleggingsomgeving goed voor goud’

Optimix ziet een aantal factoren die sterk bijdragen aan de voorkeur om in goud te beleggen. Arjan van der Meer, senior portefeuillebeheerder bij Optimix: „In de eerste plaats is de verwachting dat de dollar verder gaat verzwakken onder meer doordat de Bric-landen, zoals China, steeds meer in eigen valuta willen handelen. Daarnaast bestaat er extra onzekerheid over de waarde van geld met het oog op de hoge begrotingstekorten en omdat er ook weinig zicht is op het terugdringen van de schulden. Verder moeten overheden nog flink de portemonnee trekken voor de energietransitie.”

Na de goede gang van zaken sinds begin van dit jaar, verwacht Optimix dat er voor de goudprijs nog meer in het verschiet ligt. „We denken dat er voor de goudprijs na een aantal mislukte pogingen boven de grens van $2000 per troy ounce te stijgen, ruimte omhoog is naar $2500 of misschien wel richting $3000”, benadrukt Van der Meer.

Zilver

Naast het optimisme over het fysieke goud, ziet Optimix er ook brood in om aandelen van goudmijnbedrijven op te pakken. Verder meent de vermogensbeheerder dat er voor zilver eveneens ruimte omhoog is. „De prijs van dit edelmetaal bleef lange tijd achter, maar is bezig met een flinke inhaalslag”, geeft Van der Meer aan.

Hoewel de inflatie in de voorbije maanden flink is afgekoeld, is het risico volgens Van der Meer ook behoorlijk groot dat er, net als in de jaren zeventig, een tweede golf aan zit te komen. Vooral als de Federal Reserve (Fed) te vroeg begint met het stimuleren van de economie. Van der Meer: „Bij het te snel hervatten van een verruiming van het monetaire beleid, kan dat de inflatie weer gaan aanjagen.”

Daarnaast wijst Van der Meer erop dat China bezig is met een sterke terugkomst in de voorbije maanden na het opheffen van de coronaregels. „Als het goed gaat met China, de groeimotor van de wereld, heeft dat ook een opdrijvend effect voor de prijzen.”