Autodealer Stern verkoopt meeste activiteiten aan Zweeds Hedin

Onder meer de 64 autodealers van merken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land Rover, Kia en Opel, de schadeherstelbedrijven en de autoverhuur gaan naar de Zweden die daar in totaal 103 miljoen euro voor over hebben. Daarvan is 83 miljoen euro in contanten.

Stern en Hedin waren begin 2020 al in gesprek over een fusie, maar beëindigden die gesprekken enkele maanden later vanwege de coronacrisis. In december meldde Hedin zich opnieuw en deed het bedrijf een bod op Stern dat overeenkomt met de nu afgesproken overname. Aandeelhouders die meer dan de helft van de aandelen bezitten hebben al ingestemd met het bod.

Als de overname wordt afgerond krijgen de aandeelhouders van Stern een bijzonder dividend van 14,50 euro. Het beursgenoteerde bedrijf bestaat dan alleen nog uit een belang in financieel dienstverlener en verzekeraar Bovemij. Voor dat belang wil Stern de strategische opties onderzoeken.

Hedin, dat al actief is in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België en Zwitserland, heeft onder meer autoservicebedrijven, een groothandel in reserveonderdelen en banden en biedt huurauto's aan. Daarnaast biedt het mobiliteitsproducten en -diensten aan. Het bedrijf denkt met Stern verder te kunnen groeien en flink wat kostenvoordelen te kunnen behalen.

Stern had al eerder aangegeven dat consolidatie onvermijdelijk was omdat er steeds minder auto's verkocht worden. Bovendien willen autobedrijven een steeds groter deel van de verkopen online doen waardoor er voor dealers minder te verdienen valt.

Eerder richtte Stern zich ook op de lease van auto's, maar dat onderdeel verkocht het in 2019 aan ALD, het Franse bedrijf dat nu ook LeasePlan inlijft. Scootmobielbedrijf Mango Mobility werd in hetzelfde jaar afgestoten.