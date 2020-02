Coronavirus noopt China tot overname conglomeraat HNA

HNA Group begon als een lokale luchtvaartmaatschappij in Hainan, maar groeide door overnames en andere investeringen uit tot een groot bedrijf met uiteenlopende activiteiten. Ook was de Chinese onderneming een tijdlang de grootste aandeelhouder bij hotelgroep Hilton en Deutsche Bank en kocht het luxevastgoed in Hongkong en New York.

Door die overnamedrift bouwde HNA Group een grote schuldenlast op. Nu de kernactiviteiten van het bedrijf, gericht op de luchtvaart en toerisme, zwaar lijden onder maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 dreigt het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

De Chinese overheid zou na de overname een groot deel van de luchtvaartactiviteiten willen onderbrengen bij de grootste drie luchtvaartmaatschappijen van het land. HNA en de provincie Hainan hebben tegenover Bloomberg niet gereageerd op het nieuws.